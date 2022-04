Guida una Ferrari senza patente per 14 anni: scatta la supermulta

MILANO – Per ben 14 anni ha guidato una Ferrari Roma, dal valore di oltre 200mila euro. È la storia di un uomo residente a Milano, che aveva esaurito i punti della patente 14 anni fa. Da Milano era partito, in compagnia di una donna, verso Riccione per qualche giorno di vacanza al mare. Al casello autostradale di Riccione, durante un controllo, i militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno fermato il veicolo e chiesto i documenti al guidatore. È scattata una multa a tre zeri e il fermo del veicolo.

All’uomo, residente nella provincia di Milano, i finanzieri hanno contestato la violazione dell’art. 216 comma 6 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare a superare gli 8 mila euro, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di tre mesi.

La Ferrari è comunque tornata a casa grazie alla donna seduta al fianco del guidatore, In possesso di regolare patente, che è stata autorizzata a condurla per riportare la macchina nel Milanese.