Femminicidio Carol Maltesi, la telefonata dell'ex fidanzato e il massacro ripreso dalle telecamere

RESCALDINA – Carol Maltesi (26 anni) è stata uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, il 43enne bancario e vicino di casa ossessionato dalla giovane. E proprio un probabile cambiamento di domicilio di Carol sta all'origine del massacro compiuto dall'uomo. “Quando pensi di trasferirti a Verona?”. È l'ultima domanda a cui ha risposto Maltesi prima di venir uccisa a martellate. Dall'altra parte del telefono, la mattina del 10 gennaio, c'era l'ex compagno di Carol e padre del bambino della 26enne. La giovane aveva infatti intenzione di avvicinarsi al piccolo.

Carol e Davide erano insieme quella mattina. Stavano girando un filmino hard da pubblicare su apposite piattaforme. Quello era il modo della donna di ricavare qualche soldo in più per mantenere il figlioletto. Erano insieme e a Davide quello che ha sentito non è piaciuto. A rivelarlo è il gip Stefano Colombo nella rinnovazione della custodia cautelare, da cui emerge che Fontana ha iniziato a colpire la donna appena terminata quella telefonata.

Carol stava cercando casa nel Veronese e voleva quindi abbandonare Rescaldina. “Non ero geloso di lei, ma ero terrorizzato dall'idea di perderla”, ha detto il 43enne ai magistrati. “Non so poi cosa mi sia successo”, continua nella deposizione. Ma quello che non riesce a spiegare lui, lo spiegano le immagini. La telecamera davanti la quale stavano girando la scena hard prima della telefonata ha ripreso ogni singolo secondo di quei efferati minuti. Martellate in testa e gola sgozzata con un coltello giapponese, scrive il Gip nel referto.

Il papà di Carol ha lanciato sui social una colletta per pagare le spese del funerale. “Io e la mamma viviamo di pensiamo e i Conti di Carol sono bloccati”, ha scritto sui social. Intanto, una data per i funerali manca ancora. “Devo aspettare per dare l'ultimo saluto al mio angioletto”.