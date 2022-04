Epatite bambini in Lombardia, due ricoverati in ospedale per una forma sconosciuta

LOMBARDIA – Una misteriosa epatite sta colpendo sempre più bambini in Italia. L’assessorato al Welfare della Regione Lombardia ha comunicato nelle scorse ore che è stata trasmessa al ministero della Salute la segnalazione di due bambini con epatite a eziologia ignota.

I due bambini non sono in pericolo di morte e si trovano attualmente ricoverati in osservazioni. “I casi, al momento, non sono gravi. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma necessitano di approfondimenti diagnostici”, spiega in una nota dalla direzione generale del Welfare.

I due casi sono stati segnalati perché il ministero della Salute ha chiesto alle Regioni di comunicare tutti i possibili casi di epatite a eziologia ignota, sempre più crescenti in Europa e nel mondo. Da inizio anno, in Gran Bretagna sono stati segnalati 108 casi che hanno coinvolto bambini sotto i dieci anni.