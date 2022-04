Cadavere nel fiume a Molinazzo, c'è l'ipotesi di un gesto estremo

MOLINAZZO DI MONTEGGIO - Tragico rinvenimento delle acque del fiume Ticino, anche se i contorni del dramma sono ancora poco chiari. Infatti è stato ritrovato un cadavere, attorno alle 14 di ieri, a un metro di profondità e tre/quattro dalla riva.

Sul posto, non lontano dalle scuole medie, sono accorsi gli uomini della Polizia Cantonale e della Comunale di Bellinzona. Non si conosce l'identità della persona, un uomo, che ha perso la vita e nemmeno come possa essere arrivato il decesso. Si stanno cercando indizi che possano dire qualcosa in più. La scientifica ha isolato la zona.

A quanto pare gli inquirenti escluderebbero l'intervento di terzi. Quel poco che si conosce porterebbe a pensare a un gesto estremo. Sul cadavere ci sono segni di annegamento.