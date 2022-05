Medaglie d'oro e d'argento in gran numero per il Ticino al Mondial du Merlot & Assemblages

MEZZANA – Il Ticino, e in particolare la Azienda agraria cantonale di Mezzana, ha ospitato la 15a edizione del Mondial du Merlot & Assemblages dal 29 aprile al 1° maggio 2022. Il Merlot, vitigno principe del Canton Ticino, il più meridionale della Svizzera, rappresenta più dell'80% dei vigneti ticinesi e l'8% dei vigneti nazionali.

Per questa edizione, il Mondial du Merlot & Assemblages ha riunito ancora una volta un gremio internazionale di degustatori e di annate eccezionali. Poco meno di 400 vini provenienti da 14 paesi diversi si sono misurati, confermando così la vocazione internazionale del concorso. Una giuria internazionale che rileva l'eccezionale qualità dei vini iscritti al concorso La giuria, composta da venti degustatori internazionali provenienti dal mondo dell'enologia e della viticoltura, è rimasta conquistata dalla qualità dei vini in concorso.

Medaglie d'oro e d'argento in gran numero!

Seguendo le regole stabilite dall'OIV, che limitano il numero di medaglie assegnate, sono stati premiati 116 vini, di cui

57 con la medaglia d'Oro e 59 con quella d'Argento. La lista dei vincitori comprende Merlot di diverse regioni di produzione. Le 57 medaglie d'oro sono distribuite come segue: 51 medaglie d'Oro sono state assegnate a produttori svizzeri, delle quali 28 in Ticino, 10 nel cantone Vaud, 9 in Vallese, 3 a Ginevra e 1 in Argovia. Tra i vini stranieri, Italia e Francia si sono viste attribuire rispettivamente 4 e 2 medaglie d'Oro.

Le 59 medaglie d'Argento sono state assegnate come segue: il Ticino ne ha vinte 32, seguito dal Vallese con 8, Vaud con 5, Lucerna, Ginevra e Sciaffusa hanno completato il risultato a livello nazionale con 1 medaglia per ciascun cantone.

A livello internazionale, Italia e Francia hanno vinto 4 medaglie ciascuna, così come Ungheria, Germania e Uruguay che hanno vinto una medaglia ciascuno.

I vincitori dei premi speciali saranno annunciati alla cerimonia di premiazione del Mondial du Merlot & Assemblages a Zurigo, Zunfthaus zur Meisen, il 2 giugno 2022, nel primo pomeriggio. Dopo la premiazione, dalle 16 alle 20, avrà luogo il Festival dei Merlot premiati: una vera e propria vetrina per i produttori, che offre a tutti gli appassionati di questo vitigno una nuova opportunità per scoprirne la varietà e l’intensità, con il valore aggiunto di uno scambio diretto con chi lo produce.

Il pubblico potrà godere anche di una selezione esclusiva di formaggi presentati dall'Associazione svizzera delle DOP-

IGP, che saranno l'accompagnamento perfetto degli eccezionali vini presentati dai vincitori.