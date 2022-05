Si continua a organizzare la finale. A Lugano ci sarà un maxischermo

LUGANO - Saranno circa 9mila i tifosi del Lugano che si recheranno con la squadra a Berna per la finale di Coppa Svizzera. Il biglietto per la partita dà la possibilità anche di viaggiare col treno, sia sulle corse normali che su quelle speciali organizzate da FFS e ASF.

Cresce, insomma, l'attesa, e la macchina organizzativa viaggia a pieno regime (leggi qui).

Anche la Città si sta muovendo per far sì che pure chi rimane in Città possa godersi la finale e tifare assieme ad altri appassionati. In Piazza Rezzonico sarà infatti possibile assistere al match da un maxischermo.

La società aveva accennato a parcheggi e bus speciali. Verranno messi a disposizione gratuitamente 800 parcheggi del comparto di Cornaredo (compresi dei posteggi dei P&R Termica e Stadio Est, a nord e sud dello stadio, e dello sterrato Gerra).

Ci saranno anche delle corse bus aggiuntive per permettere ai tifosi di raggiungere i treni speciali e poi tornare, oltre che delle corse dal centro allo stadio in caso di vittoria e dalla stazione in caso di sconfitta.