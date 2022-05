MESOLCINA – Il lupo colpisce ancora. Una nuova predazione di pecore – riferisce la RSI – si è verificata a Ogreda (Mesolcina), dove giovedì sono state predate nove pecore in una zona non lontana dal quartiere residenziale. Attualmente, in Mesolcina è accertata la presenza di due branchi: uno sulla sponda sinistra della Moesa e l'altro nella zona del Passo San Bernardino.