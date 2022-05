Louvre: torta in faccia alla Gioconda, il video diventa virale

PARIGI - Spettacolo inatteso al Louvre di Parigi ieri pomeriggio, quando un giovane ha lanciato una torta contro la Gioconda, gridando frasi di stampo ambientalista. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo, su una sedia a rotelle e indossando una parrucca, si sia fatto largo tra la calca di visitatori che quotidianamente si assiepa davanti alla celeberrima opera di Leonardo. Nessun danno, fortunatamente, per la Monna Lisa, protetta da un vetro di sicurezza. In uno dei video si vede la teca imbrattata e uno degli addetti alla sicurezza che la pulisce. Il giovane visitatore è stato espulso dal museo. L'episodio è stato naturalmente ripreso con i cellulari dai presenti ed è stato condiviso in massa sui social, fino a diventare virale. Sembrerebbe inoltre che il gesto non avesse il fine di danneggiare la Gioconda ma di sensibilizzare sulla protezione del Pianeta.

Non si tratta del primo attacco subito dall’opera di Leonardo da Vinci. Nel 2009 un turista lanciò contro la Monna Lisa una tazza di tè, che si frantumò colpendo la teca protettiva. Nel 1974, al Museo Nazionale di Tokyo, una donna usò uno spray di colore rosso nel tentativo di danneggiarla. Nel 1956 un uomo lanciò dell’acido contro il dipinto, danneggiandola parzialmente. Nel 1911, infine venne trafugata da Vincenzo Peruggia, nel tentativo di restiruirla agli Uffizi di Firenze. Un gesto dimostrativo contro Napoleone e i francesi. L’opera venne ritrovata due anni dopo.