Ritrovata la carcassa del Cessna scomparso in Croazia: nessun superstite. Il pilota era svizzero

Tragedia nei cieli della Croazia. È precipitato il Cessna da turismo scomparso dai radar nella tarda mattinata di ieri. La carcassa è stata ritrovata nel pomeriggio, ma purtroppo non ci sono superstiti tra i passeggeri. Il piccolo velivolo era decollato da Spalato in mattinata, ma da dopo le 11 non si avevano più sue notizie. A bordo vi erano quattro persone: il pilota, di origine svizzera, due tedeschi e un croato. Ottanta tra agenti della polizia e personale del servizio di soccorso alpino croato avevano avviato le ricerche con droni e cani ispezionando la zona di Brocanac, non distante dai laghi di Plitvice. Infine il drone ha inviato le coordinate esatte della posizione dove era precipitato il velivolo: “Vedo parti della coda, delle ali e della cabina”, ha detto il pilota che ha trovato l’aereo. Ricostruire la dinamica dei fatti non sarà cosa semplice, in quanto questo tipo di aereo non è dotato di scatola nera. Stando agli esperti di volo, il pilota non avrebbe dovuto decollare a causa delle avverse condizioni meteo. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto i quattro a viaggiare su un aereo da turismo dalla Dalmazia alla Germania.