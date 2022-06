BAVIERA – Un treno è deragliato vicino a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. I media tedeschi riportano di diversi feriti. La polizia ha riferito di almeno tre morti. Il treno diretto a Monaco di Baviera è uscito dai binari per ragioni ancora da determinare, ha detto un portavoce della polizia, Stefan Sonntag, che ha aggiunto che è in corso “una vasta operazione” per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati.