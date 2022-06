Gravissimo incidente a Maggia, un 19enne rischia la vita

MAGGIA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15 a Maggia, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Una 21enne automobilista svizzera domiciliata in Vallemaggia circolava sulla strada cantonale in direzione di Cevio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, all'altezza di via Al Croséll, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, è andata a collidere contro una moto, guidata da un 19enne cittadino nicaraguense dimorante nella regione e con passeggero un 19enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia, che si dirigeva verso Locarno.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno nonché i soccorritori del Salva e della Rega. Dopo le prime cure il 19enne alla guida della moto e il 19enne passeggero sono stati trasportati all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 19enne motociclista ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita mentre il 19enne passeggero serie ferite. Sul posto è stato richiesto l'intervento del Care Team. Per consentire i rilievi del caso la strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 18.