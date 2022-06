Furgone precipita sul Susten, morti due ticinesi

URI – Un camion militare utilizzato per scopi civili è precipitato ieri per 220 metri dalla strada del passo del Susten, nel canton Uri. I due occupanti sono stati sbalzati fuori dal veicolo e sono deceduti sul posto. Secondo quanto riporta Tio.ch, le vittime sarebbero due ticinesi. L’incidente, ha comunicato oggi la polizia cantonale urana, è avvenuto poco dopo le 15.15 mentre il mezzo si stava dirigendo verso Wassen. Il camion ha colpito una ringhiera laterale, l’ha sfondata e si è poi schiantato sul terreno in forte pendenza.



Due i morti

A bordo c’erano un 51enne e un 57enne, entrambi morti poco dopo per le gravi ferite subite. Il veicolo stava venendo usato nel corso di un’attività fuori servizio da un’associazione militare, ha spiegato un portavoce della polizia a Keystone-ATS. Polizia cantonale e procura indagheranno ora sulle cause dell’incidente.