Notte tragica sulle strade: un 20enne muore a Broglio. Una 36enne cade dalla moto sull'A2 e viene travolta e uccisa

BROGLIO/RANCATE - Notte tragica, quella tra sabato e domenica, sulle strade ticinesi. Due incidenti stradali hanno provocato altrettanti morti. E ancora una volta la Vallemaggia, teatro settimana scorsa dell’incidente costato la vita al 19enne Raùl, ad essere funestata (LEGGI QUI). Un ventenne ticinese è morto dopo aver perso il controllo dell’auto a Broglio, poco dopo l’abitato di Prato Sornico. Viaggiava verso il fondo valle con a bordo due amici, che sono rimasti illesi. Poco prima delle 3.20 di notte il giovane nell'effettuare una curva a destra è uscito di strada e l'auto si è schiantata contro palo di cemento. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Salva e della Rega e i pompieri di Locarno, che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura con l'ausilio di una pinza idraulica. A causa delle gravi ferite riportate, il 20enne è morto sul posto. I passeggeri, un 18enne e un 15enne entrambi residenti nella regione, stando a una prima valutazione medica, hanno riportato leggere ferite. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Altra tragedia, un paio d’ore prima, questa volta nel Mendrisiotto, sulla A2. Una donna italiana di 36 anni domiciliata nella regione è caduta dalla sella della moto guidata da un 43enne ticinese. È accaduto poco prima dell’1.30 in territorio di Rancate. La moto viaggiava in direzione sud sulla corsia centrale e non è chiaro per quale motivo la passeggera sia caduta. Rovinata sull’asfalto, è stata investita da un'auto che sopraggiungeva, guidata da una 23enne italiana residente in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. Anche in questo caso, la donna è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Illese, invece, le altre persone coinvolte. E anche in questo caso, per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Scientifica, il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso sino alle 5 di questa mattina.