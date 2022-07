Allarme bomba su un volo Easyjet… ma è uno scherzo

MINORCA – Attimi di panico domenica scorsa sul volo EasyJet EZY 8303, partito alle 13.40 da Londra Gatwick e diretto verso l’isola di Minorca, nelle Baleari. Un ragazzo inglese di 18 anni ha seminato il terrore tra i passeggeri lanciando un allarme bomba, per uno scherzo idiota. Immediata l’attivazione dei protocolli di emergenza e sicurezza, dopo che un gruppo di ragazzi ha dato notizia dell’allarme sui social.

Un caccia dell’aviazione spagnola si è levato in volo per scortare l’aereo ed accompagnarlo in fase di atterraggio. L’aereo è atterrato con mezzora di ritardo e solo dopo il completamento delle prime indagini da parte dei militari, controllando passeggeri e bagagli in cabina con l’aiuto dei cani dell’unità esplosivi, la Guardia Civil ha confermato il falso allarme.

All'atterraggio il giovane è stato arrestato, e ora rischia di dover pagare un pesante risarcimento.

A bordo tanta paura mista a curiosità per i passeggeri, protagonisti – loro malgrado – di una scena degna di Top Gun, il famoso film con Tom Cruise.