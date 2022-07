Giallo di Solduno, più suicidio che omicidio

SOLDUNO – Sarebbe di suicidio l’ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti per la morte del 24enne trovato senza vita nel proprio appartamento di Solduno, quartiere alle porte di Locarno, in via Muro della Rossa 7, lo scorso 23 giugno. Ne dà notizia questo pomeriggio La Regione. Le particolari condizioni di ritrovamento del corpo, disteso nel corridoio con un coltello da cucina conficcato in un occhio, erano parse da subito alquanto strane, tanto che anche la mamma del giovane nei giorni successivi al ritrovamento aveva diffuso un appello per fare chiarezza sull’accaduto. Benché per tutte queste ragioni si propendesse inizialmente per un omicidio, dai sopralluoghi effettuati e dagli elementi sin qui raccolti dalle indagini, si tenderebbe ora ad escludere l’intervento di terzi. L’appartamento è stato trovato in ordine e senza segni evidenti di effrazione o colluttazione; le tracce di sangue sparse sul pavimento sarebbero riconducibili unicamente alla vittima, e non sarebbero stati rinvenuti denaro o stupefacenti. Il giovane, senza precedenti penali, era, a detta di vicini e familiari, una persona pacifica e riservata, e conduceva una vita piuttosto solitaria ed appartata. In ogni caso, gli inquirenti lasciano per ora aperte le due piste, anche se con l'esito delle ultime analisi quella dell’omicidio potrebbe essere presto abbandonata.