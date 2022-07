Con la canicola ozono alle stelle: verso il limite di 80 all'ora in autostrada

BELLINZONA - Le condizioni meteorologiche stabili degli scorsi giorni, caratterizzati da temperature elevate e ampio soleggiamento, hanno determinato un progressivo aumento dei livelli di immissione di ozono. In effetti, fa sapere il Dipartimento del territorio, “nel Mendrisiotto e, a partire da ieri, su buona parte del territorio della Svizzera italiana, sono stati registrati importanti superamenti della soglia d’informazione alla popolazione di 180 microgrammi per metro cubo (µg/m3) per la media oraria dell’ozono (O3). Nel tardo pomeriggio di ieri, presso le stazioni di misura Chiasso e Mendrisio è stata inoltre superata la soglia di allarme di 240 microgrammi per metro cubo; a Chiasso con un valore pari a 247 e a Mendrisio con 251 microgrammi per metro cubo. Le previsioni di MeteoSvizzera indicano che le condizioni meteorologiche rimarranno sostanzialmente invariate nei prossimi giorni. Questa situazione lascia presupporre un possibile ulteriore aumento delle concentrazioni di ozono nell’aria”.

Il Dipartimento informa quindi che, nell’eventualità di un superamento durante almeno tre ore consecutive in due stazioni di misura della soglia di allarme, sarebbero date le condizioni per l’introduzione delle misure urgenti riportate qui di seguito:

la limitazione generalizzata della velocità a 80 km/h sulla tratta autostradale interessata dal superamento della soglia d’allarme, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanza, stato maggiore di condotta); il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

Il Dipartimento del territorio ricorda inoltre che, oltre alle comunicazioni dei media, sono attivi i seguenti canali dove è possibile informarsi sullo stato dell’aria: i siti internet www.ti.ch/aria e www.oasi.ti.ch/web/dati/aria.html; l’applicazione per smartphone airCHeck, la quale permette di consultare in tempo reale l’evoluzione delle concentrazioni degli inquinanti principali in qualsiasi punto del territorio”.

Raccomandazioni alla popolazione

In questo periodo particolare di smog estivo accentuato, il Dipartimento del territorio ricorda alla popolazione alcune misure atte a diminuire le emissioni d’inquinanti nell’aria.

spostarsi a piedi, in bicicletta o con i trasporti pubblici, rinunciando all’uso dell’automobile;

evitare l’utilizzo dell’auto per tragitti non indispensabili e in generale servirsi di veicoli a basse emissioni;

condividere l’auto con una o più persone anziché viaggiare da soli;

rinunciare ai motori a due tempi a favore di scooter con motore a quattro tempi oppure con motore elettrico;

impiegare prodotti poveri o addirittura privi di solventi (vernici all’acqua, prodotti di pulitura, colle, spray aerosol e prodotti di trattamento del legno);

utilizzare apparecchi da giardinaggio e da bricolage elettrici o utilizzare benzina alchilata per gli apparecchi alimentati a benzina, qualora non fosse possibile rinunciarvi. Diversi Comuni ticinesi offrono inoltre un contributo all'acquisto della benzina alchilata.