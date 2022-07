Madre abbandona a casa la figlia di un anno e mezzo per sei giorni. La piccola è morta

MILANO – Pazzesco a Milano! Una madre di 36 anni, Alessia Pifferi, è partita per raggiungere il suo compagno in provincia di Bergamo e ha lasciato la figlia di 18 mesi in via Parea, in zona Ponte Lambro, a casa da sola. È stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il corpo senza vita della bambina, di un anno e mezzo, è stato trovato all’alba di mercoledì nel suo lettino. La madre l’ha abbandonata per sei giorni nell’appartamento. La piccola Diana Pifferi era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine, un potente ansiolitico, piena a metà.