Forse torniamo a respirare. MeteoSvizzera: "La canicola potrebbe presto finire"

LOCARNO MONTI – La morsa di caldo che affligge il Sud delle Alpi da giovedì 14 luglio potrebbe volgere al termine entro la metà della settimana prossima. È quanto afferma MeteoSvizzera nel suo ultimo aggiornamento di ieri (domenica).

Per il momento, e fino a stasera, per le basse quote rimane in vigore l’allerta canicola di livello 4; con la possibilità di un suo prolungamento fino a martedì sera.

“A causa del transito di una perturbazione temporalesca tra venerdì e sabato, le temperature hanno subito un calo generale; tuttavia nei giorni a venire le condizioni restano stabili: soleggiate e molto calde” – scrive il servizio meteorologico. “A Sud, seguirà una breve situazione favonica che porterà le temperature, dopo un possibile temporaneo abbassamento delle stesse dovuto ai temporali nella notte su martedì, a valori molto elevati – prosegue MeteoSvizzera - Le stazioni del Ticino centrale e meridionale faticheranno a raggiungere i 35 gradi in quanto il favonio non si spingerà così a sud. Le temperature più elevate verranno probabilmente registrate sui fondovalle dell’Alto Ticino e Basso Moesano (Biasca, Grono). Si tratterà comunque di un caldo torrido (molto caldo ma secco) e ventilato”.

Mercoledì, infine, la canicola dovrebbe allentare la sua morsa, in quanto è atteso un “ricambio deciso della massa d’aria, con conseguente abbassamento delle temperature”.

Per quanto riguarda il resto del Paese, nelle regioni a ridosso del Lemano e in Vallese l’allerta di livello 3 termina martedì in giornata, mentre per diverse regioni di pianura della Svizzera nord-occidentale è stato emesso un avviso di livello 2, valido per la giornata odierna.