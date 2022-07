Un piastrellista della Gehri Rivestimenti agli SwissSkills di Berna

LUGANO – Un apprendista della Gehri Rivestimenti parteciperà alla terza edizione degli SwissSkills, evento clou della formazione professionale svizzera, che si terrà a Berna dal 7 all’11 settembre. Si tratta dei terzi campionati professionali confederati, al quale concorrono 1000 giovani talenti provenienti competendo in oltre 150 professioni dai settori di commercio, industria e servizi.

Quattro piastrelliste e undici piastrellisti parteciperanno agli SwissSkills con l’obiettivo di diventare campioni svizzeri. Durante il concorso, i giovani talenti dovranno rivestire di piastrelle un pavimento e due pareti. Per riprodurre accuratamente il motivo dato sono richieste precisione, concentrazione e abilità artigianale.

In gara ci sarà anche una giovane promessa ticinese, in formazione presso la ditta Gehri Rivestimenti. Sebastiano Curti, classe 2005, di San Bartolomeo Val Cavargna, è un “figlio d’arte”. Suo padre, infatti, è impiegato dal lontano 1990 presso la ditta luganese e gli ha trasmesso la passione per questa professione. In essa Sebastiano ha trovato realizzazione, soddisfazione e capacità di espressione del proprio talento. Dedito nel tempo libero alla pesca, alla caccia e alle passeggiate in montagna, concorre con il motto “Senza sacrificio non c’è vittoria”.