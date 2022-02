M'ami o non m'ami? San Valentino è un businnes da 13 miliardi di euro

NEW YORK - Amore tutto l'anno oppure a San Valentino si festeggia? Festa consumistica o un simbolo? Un'occasione per passare una serata assieme tra coccole e relax oppure una sera come le altre? Comunque la si veda, oggi è la festa dell'amore. E in molti un regalo se lo scambiano, perchè è vero che si tratta di ricorrenze commerciali, ma stupire il proprio partner con un pensiero è sempre bello.

"Non voglio niente"... ma non è vero. Magari una proposta di matrimonio

Per tanti, è un momento da ritagliarsi nella frenesia. E se anche è vero che i regali si possono fare tutto l'anno, fioristi e pasticceri oggi esultano.

Anche perchè presentarsi a mani vuote potrebbe rovinare la serata. Una ricerca condotta da Retail Advertising and Marketing Association e pubblicata da Statistics Brain infatti spiega come il 25% delle donne dica di non volere nulla: ma mente!

Addirittura, per il 22% delle donzelle inglesi San Valentino è la data ideale per una proposta di matrimonio, che dunque sperano di ricevere. Per contro, è il giorno perfetto solo per il 14% degli uomini.

Cioccolatini, fiori, profumi, ecco cosa si regala

La ricerca ha anche esaminato quali sono i regali più diffusi e quanto si spende in media. Nel mondo, San Valentino è un businnes da 13 miliardi. Oggi si producono 198'000.000 rose (tra l'altro, una donna inglese su sette si autoinvia i fiori...) e ci si scambiano 180 milioni di bigliettini.

Il romanticismo dei bigliettini resiste: se li scambiano il 52% delle coppie. Il 47% di chi fa regali compra dolci e cioccolatini, il 34% sceglie fiori e il 17% un gioiello. A amare maggiormente scrivere biglietti sono le donne, se è vero che l'85% di quelli venduti sono stati acquistati dal gentil sesso.

Gli uomini optano volentieri per i fiori, nel 73% dei casi, con cui raramente si sbaglia, poi ci sono cioccolatini, profumi, una cena romantica in un posto speciale e bottiglie di champagne o spumante. Le donne regalano invece scatole di cioccolatini e caramelle, una cena al ristorante, dopobarba, fiori e videogiochi per playstation o computer.

A spendere di più sono i giovani under 35. In media San Valentino costa 100 euro a persona, per quella fascia di età il 50% in più.

In Italia, qualcuno fa regali solo all'inizio della relazione o se essa è in crisi

In Italia, una ricerca di Subito.it ha visto partecipare il 64,5% di uomini! Sono loro, dunque, i più romantici?

Il 23,4% degli italiani interpellati fa un regalo alla sua dolce metà. Il 18,5% è fermamente deciso a non farlo, mentre ci sono persone che si sbizzarriscono solamente all'inizio di una relazione (il 5,8%) o se devono recuperare la stessa, che è in crisi (1,1%).