Malena: "Io fidanzata? Macché. Zero sesso nel privato"

MILANO – La pornostar italiana Malena si è raccontata a ‘Belve’, la trasmissione su Rai2 condotta da Francesca Fagnani. Malena ha raccontato di “essere attratta sessualmente dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini” e ha parlato anche del suo ruolo avuto in politica. “Non ero attratta dalla politica, mi ci hanno messo. Come ha reagito il PD quando ha scoperto il mio lavoro? Non mi salutavano in Assemblea, poi mi chiedevano le foto nei bagni”.

La pornostar parla anche della sua vita privata. “Da quando sono Malena, la mia vita sessuale è pari a zero. Ora gli uomini nemmeno ci provano con me. Fuggono perché temono il confronto”. Sul presunto flirt con Balotelli e Corona… “non dico nulla per non fare pubblicità”.