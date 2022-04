Maxi B e i coetanei che dimostrano dieci anni in più. "Sognare è per persone coraggiose?"

MELIDE - La voglia di rinnovarsi sempre, che però non in tutti c'è. Una generazione stanca e frustrata che non sogna e si accontenta. Sono i due elementi su cui vuole riflettere Maxi B in un post pubblicato su suoi social e capace di riscuotere molti commenti.

Il rapper e conduttore radiofonico ha un vasto seguito e i suoi contenuti vengono sempre riempiti di like e osservazioni, come quelli sulla dieta che hanno attirato l'attenzione di tante persone pronte a sostenerlo (leggi qui e leggi qui).

Questa volta, arriva una riflessione esistenziale.

"Vedo molti miei coetanei dimostrare almeno 10 anni di più. Non è un fatto di estetica. Ma di comportamento. Di attitudine. Sempre svogliati. Stanchi", scrive.

"Lavoro-casa-birretta-calcio. Mai un sussulto. Un emozionarsi per le cose. Anche le più piccole. Hanno già vissuto tutto", continua.

E poi: "Quando racconto loro i miei sogni, le cose che voglio ancora fare… mi fanno sentire un alieno. E forse lo sono! In questo ultimo periodo mi sono messo a “studiare” un nuovo mestiere, per migliorarmi. Per essere più completo".

Lo sorprende la risposta: "Il loro parere: “Ma chi te lo fa fare”. Il mio parere: “Che ve lo dico a fare”.

Infine si chiede: "Sognare è per persone coraggiose?"