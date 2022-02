Maxi B di nuovo a dieta. "Con vergogna mi metto a nudo. Ci ho provato da solo, ma le tentazioni sono troppe"

LUGANO - Di nuovo a dieta. Molti appassionati avevano seguito attraverso Radio 3iii e i social il percorso verso il dimagrimento di Maxi B, amatissimo conduttore dei Blues Brothers. Nel 2019, passò in 211 giorni da 104,7 chili a 69. Ma ora, a distanza di due anni e mezzo, la bilancia segna di nuovo 124,5 chili. E lui ci riprova, condividendo il percorso col suo pubblico.

La dieta del 2019, il traguardo raggiunto

La voglia di mettersi a dieta nacque, raccontò ai tempi il rapper, da una frase del figlio Morgan: “Peccato Papi che non riesci a giocare con me a calcio.”

"Mi ha spaccato il cuore giuro. Ma da quel momento ho deciso di riprendermi la vita in mano. Così mi sono posto tre obiettivi. Il primo era arrivare a 70kg. Il 19 novembre ho iniziato questa avventura con la determinazione di chi ha tutto da perdere. Renderla pubblica è stato un azzardo ma che ha pagato perché grazie a voi, all’affetto, all’incoraggiamento dei vostri messaggi, oggi sono qui con la lacrimuccia a dirvi: ce l'ho fatta. Grazie di cuore a tutti", aveva scritto sui social. Consapevole che non fosse certo finita: "Ora secondo obiettivo: Mantenimento. Dicono sia peggio che dimagrire. Vi chiedo ancora di aiutarmi. Al terzo penseremo più in là".

Ma poi Maxi B aveva detto: "Sono in lotta col cibo"

Un'esperienza tanto forte da fargli nascere la voglia anche di parlarne in un libro. Aveva infatti postato: “Dietro alla dieta che mi ha consentito di perdere 41 kg ci sono state tante emozioni, cadute, paure e risate. Un cambio di vita che ha portato a galla tanti aneddoti. Vecchi e nuovi. Mi ritrovo con un mezzo libro scritto, dove mi sono messo a nudo. Lo finissi, qualcuno di voi lo leggerebbe?”. Il suo pubblico aveva detto a gran voce sì (leggi qui).

"Avevo fatto una dieta poderosa, era andato tutto bene, poi lo stress mi ha portato a ricadere nel meccanismo per cui il cibo è un po’ la mia droga, e sfogo tutto lì. Ho pensato a questa debolezza particolare, infatti dico che sono in lotta da una vita col cibo ed è vero”, aveva confessato invece in una intervista a noi di TicinoLibero quando era uscito il singolo 'Come va' (leggi qui).

"Sono determinato a riprovarci. Vorrei fosse l'ultima volta"

Il cibo, un mostro mai del tutto sconfitto, aveva ammesso Maxi B. E ora che la bilancia torna a salire, ricomincia la dieta. Non per la prima volta. La lotta contro il peso è sempre continuata, spiega, mettendosi ancora una volta a nudo sui social.

"Oggi, lunedì 21.02.’22, mi sono pesato. 124,5 Kg. Un tonfo al cuore. Quando perdi le misure il tuo cervello ti applica molti filtri per nasconderti la verità. Ma i numeri sono senza pietà", ha infatti scritto.

"Con grande vergogna mi metto a nudo!", ha proseguito, senza filtri. Ma determinato a riprovarci. "Vorrei fosse l’ultima volta".

Perchè non ha mai smesso di tentare: "Ho provato a farlo da solo, senza dire nulla a nessuno ma poi cedo. Troppe tentazioni e nessuno che mi bacchetti. Così, mi affido a voi. Io ci metterò impegno e buona volontà, ma il supporto, almeno un po’, lo chiedo a voi. Ci state? Voglio farcela per la mia salute e perché a malincuore ammetto che si può fallire, ma con il cuore pieno di orgoglio, posso dire anche che non per questo si deve rinunciare o arrendersi. Si parte".

Un post malinconico, ma nelle stories, Maxi B è tornato allegro e ironico come sempre, postando il piatto a base di zucchine, carciofi, pomodorini, calamari e gamberetti piccoli cucinatogli dalla compagna Eliana. "Per una vera dieta bisogna avere tre cose fondamentali. Uno, nutrizionista bravo professionista. Due, nutrizionista a casa anche se nn è truccata ma è sveglia da poco, che ti faccia cose simili", inquadrando Eliana. "Oggi parto col menù di pesce ma mangerò di tutto, anche carne e carboidrati. Ci vuole poco però di tutto".

Molti i messaggi di supporto, di personaggi famosi e non. Fra di essi la compagna: "Amore ti aiuto anch'io. Puoi farcela, io credo in te amore mio. Ti amo, sei l'uomo più bello del mondo".

Per chi volesse partecipare alla dieta, l'appuntamento peso del rapper è ogni lunedì.