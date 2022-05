Dentro le notti di Milano tra sesso e droga. "Aspettiamo il pollo da spennare e guadagniamo minimo 20mila euro"

MILANO – Il viaggio di 'Non è l'Arena' (La7) nel mondo della prostituzione continua. A raccontare le notti a luci rosse nel milanese è una prostituta influencer, che preferisce rimanere anonima. Nei locali – spiega – "il giro è quello. Sono tutte donne che aspettano il pollo da spennare. Poi magari ti capita che fai qualcosa in gruppo con un'amica, perché così il tempo passa più veloce.

"Sono ambienti dove non mi vergogno neanche di farmi vedere perché comunque ci vanno tutte per quello quindi sono una in mezzo a tante", aggiunge la ragazza. "Quanto guadagno? Si va da minimo 500 euro fino ai 2mila euro. Poi dipende dalla situazione e dal tempo. Sai com'è, ci si droga un po'. Se assumo della cocaina, vivo meglio la situazione".

"Per una ragazza basta aprire le gambe e il gioco è fatto. Ti assicuri lo stipendio di una persona normale, se non anche di più. A 20mila euro al mese ci arrivi come niente".