Ivan Braia nuovo segretario politico del PLR

LOCARNO – Il PLR ha scelto Ivan Braia per ricoprire il ruolo di Segretario politico del partito nell’ambito di una riorganizzazione del Segretariato cantonale. Sarà nominato ufficialmente dal prossimo Comitato cantonale PLR, in calendario ad inizio marzo.

"Il profilo personale di Braia è perfettamente in linea con l’approccio del partito: giovane, operoso e attivo a livello associativo. Ivan Braia, di Locarno, classe 1991, è stato scelto dall’Ufficio presidenziale per ricoprire il ruolo di Segretario politico cantonale. Una funzione importante a supporto dell’attività del Partito e del Gruppo parlamentare, nell’ambito di una riorganizzazione generale del Segretariato, che vedrà Massimo Schira assumere il ruolo di Segretario operativo", si legge nella nota di presentazione.



Ivan ha convinto i vertici del PLR "grazie alle sue competenze trasversali in ambito politico, comunicativo e di gestione delle campagne (di voto ed elettorali). Ha infatti maturato esperienze in seno al Segretariato centrale del PLR Svizzero a Berna ed è stato attivo in economiesuisse, occupandosi di diversi dossier e campagne d’importanza nazionale. Oltre alle tematiche cantonali e federali, Ivan conosce anche i meccanismi della politica locale, essendo attivo nella Sezione PLR di Locarno. Tra le varie attività extra politiche, è anche membro di comitato dell’FC Intragna".