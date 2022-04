PREGASSONA - I Giovani PPD hanno un nuovo presidente: settimana scorsa, infatti, nell'ambito della annuale Assemblea il Comitato è stato rinnovato con la nomina a Presidente di Marco Profeta e gli innesti di Friedo Breitenfeldt, Martina Giacometti, Michele Fransioli e Michele Roncoroni, oltre ai confermati Camillo Jelmini, Damiano Oleggini e Valérie Baggi.

Tra persone presenti fisicamente e collegate online, i partecipanti erano più di una cinquantina, compresi il Presidente cantonale del PPD Fiorenzo Dadò ed il vice Giorgio Fonio, il Consigliere di Stato Raffale de Rosa, il già Consigliere agli Stati e attuale Municipale della Città di Lugano Filippo Lombardi ed alcuni Granconsiglieri).

Marco Baggi, Presidente uscente, rivolgendosi all'Assemblea nel suo discorso ha approfondito l’operato e le iniziative del suo mandato, partendo da ottobre 2020 fino a marzo 2022. Ha ripercorso gli anni passati che, sebbene marcati dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze sulla vita politica del Movimento giovanile, sono stati comunque segnati da importanti prese di posizione e dalle Elezioni comunali 2021.

"Queste ultime hanno dimostrato, alla luce dei risultati ottenuti, quanto GG sia ancora presente a livello locale. Il Movimento giovanile ha sostenuto importanti iniziative: a titolo di esempio

ricordiamo l’iniziativa per multinazionali responsabili, il PSE, l’Iniziativa per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico, il Divieto di dissimulare il proprio viso e la Legge sul CO2. GG ha inoltre lasciato libertà di voto riguardo alla votazione sul “Matrimonio per tutti”, è stato precisato.

Negli ultimi mesi il Comitato ha lavorato ad un importante progetto: un brainstorming di idee per sviluppare temi e progetti concreti da tradurre in atti parlamentari. Questi temi verranno presentati nel corso dei prossimi mesi

Da ultimo è stata ricordata la donazione simbolica alla Catena della Solidarietà per l’Ucraina, effettuata nell’ottica di invitare i membri del Movimento a fare lo stesso. Dopodiché, sono stati approvati i conti consuntivi per il biennio 2020-2021.