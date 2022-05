Ortelli: "Sì, il lupo va abbattuto. C'è urgenza"

BELLINZONA - Abbattere il lupo? Necessario per tutelare chi vive del lavoro dell'allevamento. Ne è convinta la granconsigliera Maruska Ortelli, che torna su uno dei temi caldi dell'ultimo periodo, a causa delle predazioni recenti, con la clamorosa protesta dei contadini in Piazza Governo.

Il Governo oggi ha dato il via libera all'abbattimento del lupo in Val Rovana (leggi qui), ma la strada è ancora lunga.

"Io amo gli animali, ma voglio tutelare chi vive grazie alle bestie che alleva. Per questo motivo sono molto vicina a tutti gli allevatori. Considerato che attualmente gli animali non possono rimanere chiusi in stalla, per l’Unione Contadini Ticinesi c’è l’urgenza di fare qualcosa", afferma la deputata leghista.

"L’Associazione ha chiesto a più riprese alle Autorità cantonali di attivare i dispositivi per l’abbattimento immediato e senza ulteriori tentennamenti (vedi eventuali effetti sospensivi o quant’altro) dei lupi che si sono dimostrati pericolosi e estremamente distruttivi. Non posso biasimarli visto anche le immagini raccapriccianti degli ovini sgozzati dal canide portati in piazza della foca nelle scorse settimane", prosegue.

E tuona: "Ora basta! Questo annoso problema va affrontato in modo serio soprattutto del Governo. Per fortuna oggi la decisione del CdS. Il Consiglio di Stato ticinese autorizza l'abbattimento di un lupo in Val Rovana. Lo ha deciso nella sua seduta di mercoledì. La decisione è immediatamente esecutiva e pubblicata sul Foglio ufficiale, ma un ricorso è possibile. L’autorizzazione ha una validità di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione e l’esecuzione è assegnata ai guardacaccia dell’Ufficio della caccia e della pesca. I grandi predatori, ricorda in un comunicato, sono protetti e quindi non cacciabili. Tuttavia, il diritto federale autorizza l'uccisione di singoli esemplari che causano danni rilevanti agli animali da reddito. Dunque, sì… il lupo va abbattuto".