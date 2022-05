La Svizzera dice sì al ritorno delle gare su circuito

BERNA – La Svizzera viaggia a tutto gas verso il ritorno delle competizioni in circuito. Il Consiglio degli Stati, come il Nazionale, si è espresso a favore (per 27 voti a 15) dell’eliminazione del divieto per le competizioni in circuito. Un divieto che dura dal 1955 a seguito del grave incidente di Le Mans, costato la vita a circa 80 persone.

La maggioranza sostiene che il divieto sia vetusto, in quanto sia le vetture che la sicurezza dei tracciati hanno compiuto importanti ed effettivi passi avanti.

I ‘senatori’ intendono consentire in futuro gare di velocità alla presenza di pubblico e le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi su strade pubbliche, a condizione di disporre del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono. Nella sua versione, il Consiglio federale intendeva mantenere il divieto, prevedendo tuttavia delle eccezioni, per esempio per gare con veicoli elettrici.