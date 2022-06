Quando la povertà colpisce i giovani... Ghisletta interroga il Municipio di Lugano

LUGANO – “Povertà che pesa sulle famiglie con figli minorenni a carico. Disagio che colpisce gli assicurati morosi. Quale situazione a Lugano? Quali risposte politiche?”. Sono i temi toccati da un’interrogazione firmata dai consiglieri comunali Raoul Ghisletta, Giovanni Albertini, Danilo Baratti, Sara Beretta Piccoli, Edoardo Cappelletti, Niccolò Castelli, Mattea David, Marisa Mengotti, Tamara Merlo, Dario Petrini, Tessa Prati, Aurelio Sargenti e Carlo Zoppi.

“La povertà che colpisce i minori – si legge nel testo - ha effetti negativi sul lungo periodo, in quanto pone i bambini e i giovani in situazione di difficoltà nell’ambito della salute, nella sfera sociale (accesso allo sport e alla cultura, scarso riconoscimento sociale…) e nel contesto scolastico/formativo, come sottolineano Caritas (“Vaincre la pauvreté des enfants en Suisse” sul sito del’associazione) e Humanrights.ch (che richiama la piena concretizzazione dell’art. 6 cpv. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). I genitori in difficoltà finanziarie soffrono pure molto a fronte dei loro figli per le rinunce e le restrizioni che devono imporre, sottolinea Pro Juventute (“Pauvre dans un pays riche”, testo nel sito dell’associazione).

Ghisletta e gli altri firmatari chiedono al Municipio:

1) Quanto sono le economie domestiche private con almeno un minorenne a Lugano che hanno ricevuto l’assistenza sociale nel 2015 e nel 2020?

2) Quale è il tasso di aiuto sociale per i minorenni a Lugano nel 2020?

3) Come intende muoversi il Municipio per contribuire a togliere dalla povertà e dall’assistenza le famiglie con figli minorenni a carico?

Assicurati morosi

Pur essendo sospesa la black list degli assicurati morosi a causa della pandemia e in vista dell’adozione di una nuova strategia del Cantone, il problema delle persone che non pagano i premi cassa malati rimane acuto e dietro di esso si nasconde spesso una situazione personale di estremo disagio e di incapacità a gestire con le proprie forze la propria situazione finanziaria, la richiesta di sussidi e prestazioni complementari, la dichiarazione fiscale, ecc.

Domande al Municipio

4) Quanti sono gli assicurati morosi segnalati dal Cantone al Comune per il fatto che sono in arretrato con il pagamento dei premi cassa malati e che devono pertanto essere contattati dal Comune?

5) Quanti di loro hanno risposto nel 2018-2020 e quanti non hanno risposto alla lettera del Comune?

Adeguatezza del numero di assistenti sociali e di curatori

Avere un numero adeguato di professionisti per tenere sotto controllo il tessuto sociale in difficoltà e intervenire proattivamente è fondamentale per una Città che combatte l’esclusione sociale.

Domande al Municipio

6) Il numero degli assistenti sociali e dei curatori a Lugano è sufficiente per affrontare i problemi della povertà delle famiglie con figli e degli assicurati morosi?

7) Quante curatele di sostegno, curatele di rappresentanza, curatele di cooperazione e curatele generali sono in essere a Lugano? Si può potenziare l’applicazione della curatela di sostegno?

8) Gli assistenti sociali e i curatori a Lugano sono sovraccarichi di lavoro? Per poter affrontare proattivamente queste problematiche il loro numero dovrebbe essere potenziato?