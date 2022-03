Ambrì, la sera della verità. Sarà pazza rimonta? Rispondi al sondaggio

Ambrì, sarà pazza rimonta? Caricamento in corso ... Riusciranno i leventinesi a qualificarsi ai pre-playoff SI no [{"keyQ":"q_g4o8i"}] Vota Risultati Riusciranno i leventinesi a qualificarsi ai pre-playoff SI 57% 57% no 43% 43% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1571319,"result_type":"perc","poll_type":"1","uid":"1336090","title":"Ambrì, sarà pazza rimonta?","questions":{"q_g4o8i":{"a":{"a_75w8sr":"SI","a_w00fys":"no"},"q":"Riusciranno i leventinesi a qualificarsi ai pre-playoff","t":"0"}}}

AMBRÌ – C’è un tempo per sognare e uno per sperare. Per l’Ambrì, questa sera, è arrivato il momento di fare entrambe le cose. Sognare i pre-playoff è possibile, sperarlo ancora di più. I leventinesi hanno sorpreso tutti e con una rimonta pazzesca si stanno giocando le ultime speranze. Il momento del dentro o fuori è giunto. Forte del sostegno del pubblico amico, l’Ambrì riceverà un Rapperswil in crisi di risultati. Ma il destino della squadra del presidente Lombardi dipende e dipenderà anche da Losanna e Berna.

Vincere è imperativo per i ticinesi. Ma allo stesso tempo, il Berna deve perdere con il Losanna. Poi sarà subito tempo di verdetti, di pre-playoff o di amarezza. Ma quello lo scopriremo soltanto stasera.

Riuscirà l’Ambri a completare una pazza e incredibile rimonta?