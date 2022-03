Ambrì da sballo. La rimonta è compiuta

AMBRÌ – Chiamatela folle, pazza, incredibile o sensazionale. Chiamatela come volete, insomma. Tanto, ogni aggettivo calza bene all’Ambrì Piotta. La squadra di Luca Cereda ha completato una folle rimonta riuscendo a guadagnarsi un piazzamento nei pre-playoff. In dieci giorni ha rosicchiato punti su punti al Berna fino ad arrivare al felice epilogo di ieri sera. I leventinesi dovevano vincere col Rapperswil mentre allo stesso tempo gli ‘orsi bernesi’ dovevano perdere dal Losanna. E così è stato.

In una festosa Gottardo Arena (oltre 6’600 i presenti), i biancoblù si sono imposti per 6-2 festeggiando la qualificazione ai pre-playoff. Da venerdì, toccherà al Losanna per la prima sfida. “Conoscevamo le difficoltà, ma abbiamo continuato a lavorare bene. Sono orgoglioso e felice dei ragazzi. Se c’è qualcuno che poteva farlo erano proprio loro (i suoi giocatori ndr).”.

Il Lugano, invece, hanno perso per 4-1 a Bienne. Ma si tratta di una sconfitta indolore per i bianconeri, già certi dei pre-playoff prima della partita. La squadra di McSorley dovrà affrontare l’ex Ginevra a partire da venerdì in una sfida affascinante e dominata fin qui dall’equilibrio. Nei quattro incontri disputati in regular season, infatti, si contano due vittorie a testa.