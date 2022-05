Jonathan Sabbatini e il Lugano ancora insieme per due stagioni

LUGANO – Le bandiere non si ammainano, si sventolano con fierezza: la F.C. Lugano SA è lieta di comunicare che capitan Jonathan Sabbatini ha rinnovato il contratto che lo lega al club bianconero fino al termine della stagione 2022/23. Nell’accordo è prevista anche un’annata supplementare nello staff della squadra, in veste di scout.

Prossimo a tagliare l’invidiabile traguardo delle dieci stagioni in bianconero, “Sabba” ne disputerà così un’undicesima, a suggellare un rapporto che lo lega ai colori bianconeri in maniera indissolubile.

Esempio di attaccamento alla maglia e di professionalità, Sabbatini è entrato nel cuore dei tifosi e della società della quale è una bandiera sin dal giorno del suo debutto con la casacca del Lugano, nell’ormai lontano 15 settembre 2012 a Olten in Coppa Svizzera, con Davide Morandi in panchina.

Tra i suoi traguardi più prestigiosi, spicca la presenza numero 300 con la casacca bianconera, poco più di un anno fa, domenica 2 maggio al Letzigrund contro lo Zurigo. Nel frattempo i gettoni sono diventati 339, con quota 346 nel mirino, il record detenuto da un altro eroe di Cornaredo, René Morf, da superare per diventare il giocatore con il maggior numero di partite in forza al Football Club Lugano.

“Per la nostra società – ha commentato il coordinatore del F.C. Lugano Carlos Da Silva – è molto importante aver trovato un accordo con un giocatore nel quale batte un cuore bianconero che ha dato così tanto ai nostri colori. Oltre a continuare a dare il proprio contributo come calciatore, Sabbatini fungerà da punto di riferimento per i giovani e per i nuovi giocatori, ai quali saprà trasmettere lo spirito della nostra squadra che tanto bene incarna. È il capitano, è un esempio, “vive” e sente il Lugano. Il suo rinnovo è prezioso per il club, per lo staff e per lo spogliatoio“.