Ricevuto a Palazzo Civico il proprietario dell’FC Lugano Joe Mansueto

LUGANO - Una delegazione del Municipio di Lugano ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico Joe Mansueto, proprietario unico dell’F.C. Lugano SA, in visita in Ticino per alcuni giorni. All’incontro erano presenti anche Martin Blaser, vicepresidente del Consiglio di amministrazione e CEO di F.C. Lugano SA, Georg Heitz, membro del Consiglio di amministrazione e direttore sportivo dei Chicago Fire FC e Jhamie Chin, senior director e sporting communication dei Chicago Fire FC. Era inoltre presente Angelo Bernasconi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIL SA, sponsor principale dell’FCL.

Joe Mansueto, nato nel 1956 nell’Indiana, ha fondato nel 1984 la Morningstar, società che fornisce servizi di ricerca e gestione degli investimenti. Nel 2018 Mansueto è entrato nel mondo del calcio, comprando dapprima il 49% dei Chicago Fire e diventando l’anno successivo azionista di maggioranza del club. L’acquisizione dell’FC Lugano è stata formalizzata il 13 agosto 2021.

Mansueto ha rilevato come quello avviato con l’FCL sia un progetto a lungo termine: è infatti volontà del nuovo proprietario continuare a investire per migliorare ulteriormente la squadra. La sua gratitudine per la vittoria ottenuta in Coppa Svizzera è stata espressa all’indirizzo dei giocatori, dell’organizzazione e dello staff, ma anche ai tifosi e alla popolazione che hanno sostenuto il team e dato luce verde alla nuova infrastruttura dello stadio di Cornaredo.

Il Sindaco Michele Foletti, il Vicesindaco Roberto Badaracco e i Municipali Lorenzo Quadri e Tiziano Galeazzi si sono congratulati per la conquista della quarta Coppa Svizzera, che ha portato di recente il club bianconero ai massimi vertici di questo sport. Mentre la Municipale Cristina Zanini Barzaghi ha fatto il punto sullo sviluppo del PSE. L’auspicio è che l’ottima collaborazione tra Città e FCL continui anche nei prossimi decisivi anni, che porteranno alla realizzazione del nuovo stadio, un tassello fondamentale per la crescita delle attività sportive del club bianconero.