Maldini e Massara a Lugano per un vertice col Bruges. Obiettivo: Charles De Ketelaere

LUGANO – Uno dei tormentoni calcistici dell’estate italiana ha avuto per teatro un albergo di Lugano. Stiamo parlando della estenuante trattativa tra il Milan e il Bruges per il trasferimento in rossonero di Charles De Ketelaere. Trattativa che è arrivata alla stretta finale, ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, non è ancora conclusa, in un senso o nell'altro. Giornata importante, comunque, nel lungo corteggiamento al 21enne talento belga: oggi c'è infatti stato un incontro - già terminato - tra la dirigenza milanista e quella del Bruges. Obiettivo: provare colmare la distanza tra le parti (30 milioni più 2 di bonus l'offerta, almeno 35 la richiesta). Ma l’accordo non è ancora stato raggiunto.

Il d.t. Paolo Maldini e il d.s. Frederic Massara hanno fissato questo vertice a Lugano, come anticipato da Sportitalia. In un hotel della città sul Ceresio hanno incontrato Vincent Mannaert - il direttore esecutivo del Bruges - ma non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Nel caso in cui l'affare De Ketelaere non si chiudesse in tempi brevi, il piano B del Milan porta a Hakim Ziyech del Chelsea.