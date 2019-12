"Bertini e Badaracco stanno lavorando ottimamente". Schnellmann elogia e saluta

LUGANO - Fabio Schnellmann non si ricandiderà a Lugano. La sua motivazione è di fatto un elogio verso i colleghi liberali attualmente in Municipio

"Sollecitato dalla commissione cerca PLRT, al lavoro per allestire le liste per le prossime “comunali” a Lugano, ho deciso, pur essendo il 1° subentrante in Municipio, di non ripresentarmi ad aprile 2020", ha scritto in una nota inviata in redazione. "Questa decisione - presa prima dell’esito dei risultati del ballottaggio agli Stati – è maturata dalla convinzione che i nostri attuali esponenti in Municipio (Bertini e Badaracco) stanno ottimamente lavorando e non si pone pertanto minimamente il tema per una scesa in campo intesa ad eventualmente contrastare uno dei 2 seggi PLR che vanno viceversa sostenuti e riconfermati".

Bertini e Badaracco stanno dunque lavorando bene a suo avviso e invita a sostenerli.