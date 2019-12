Dadò: "Non rimprovero nulla a PLR e Verdi Liberali". Lombardi: "Per vincere in politica bisogna forse avere due facce"

SANT’ANTONINO – Autocritica sì, ma non si rinnega la congiunzione col PLR. Anzi. Nel primo Comitato Cantonale del PPD dopo la perdita del seggio agli Stati di Lombardi, Dadò è stato chiaro in merito.

“Dopo le cantonali il partito non aveva più la forza per confermare i due seggi in Consiglio nazionale. L’obiettivo è stato raggiunto, abbiamo confermato i nostri deputati contro destra e sinistra unite, che non si sono fatte grandi patemi d’animo nel fare congiunzioni a geometria variabile, pure di raggiungere il loro obiettivo”.

Ad andare storto è stato il ballottaggio e per il presidente forse si è esagerato a promuovere il ticket di centro Lombardi-Abate. “Non solo non è decollato, ma ha finito per nuocere al senatore Lombardi”. Parlare di centro è poco attrattivo a suo dire, dato che si è persa un po’ l’identità di fondo del centro stesso, e se non si agisce sul male profondo che sta alla base, difficilmente i partiti centristi risorgeranno. È lucida e spietata, l’analisi di Dadò, che però spiega come la collaborazione con i liberali dovrà essere proseguita e che non rimprovera nulla a PLR e Verdi Liberali. “I partiti di centro non risorgeranno con una migliore comunicazione o lisciando il pelo alle paure. Se non affrontiamo quel male profondo che sta spegnendo il fuoco sacro che è dentro di noi, non andremo da nessuna parte”, ha detto.

Filippo Lombardi era presente ed è stato omaggiato dalla sala, comunque non gremitissima. “Se devo essere onesto, anch’io devo fare un po’ di autocritica. Pensavo di conoscere bene la politica. Ma forse oggi per vincere in politica bisogna avere due facce. Io preferisco averne una e guardarmi con serenità alla specchio”, ha detto, senta precisare a chi è riferita la frecciatina.