Tra uscenti, deputati e alleanze, tutti vogliono... Bellinzona. Ecco i primi nomi

BELLINZONA – Cominciano a delinearsi le liste dei partiti per le prossime comunali: la politica non si ferma mai e dopo Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati si pensa a Municipi e Consigli Comunali.

A Bellinzona il PS ha deciso di schierare una lista forte, con nomi di spicco, accanto ovviamente al sindaco uscente Mario Branda. Non si tratta ancora di nomi definitivi (dovrà ratificarli l’assemblea), ma correranno per i socialisti il deputato Henrik Bang (già candidato al Consiglio di Stato 4 anni orsono), la vicepresidente della sezione bellinzonese e consigliera comunale (nonché anch’essa candidata al Governo) Lisa Boscolo, la presidente del PS cittadino Martina Malacrida Nembrini e due esponenti comunisti (essi sono definitivi): il granconsigliere e segretario del partito Massimiliano Ay e il suo vice Alessandro Lucchini.

Già da qualche giorno sono noti i nomi dei liberali che proveranno a prendersi la poltrona che è di Branda. Ci saranno gli uscenti Simone Gianini e Crhristian Paglia, con loro il deputato Fabio Käppeli, Rebato Bison, che torna alla politica attiva dopo alcuni anni, così come Maria Cordasco, che lavora presso l’Ufficio per lo sviluppo economico del DFE, la candidata di Più Donne per le cantonali Maura Mossi Nembrini e il presidente della Sottosezione PLR di Camorino Nicola Zaharulko.

Il PPD non ufficializza ancora i nomi, ma fa sapere che correrà assieme ai Verdi Liberali. Le indiscrezioni, vedesi Corriere del Ticino, danno per sicuri l’uscente Giorgio Soldini, Pietro Ghisletta e il consigliere comunale di Giubiasco Claudio Cattori. Per gli altri posti in lista, si pensa ad alcune donne e ci sarà appunto un esponente verde liberale.