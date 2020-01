Confermato, Bertini non si ricandida. "Clima negativo nel PLR ma non cambio partito"

LUGANO – Quello che era nell’aria ora è ufficiale. Michele Bertini non si ricandida e dunque non siederà più in Municipio.

“Comunico di aver maturato dopo lunga riflessione la decisione di non ricandidarmi per un ulteriore mandato quale Municipale della Città di Lugano. Nei primi giorni del mese di dicembre 2019 ho informato il Partito liberale radicale di questa mia intenzione”, ha fatto sapere in un comunicato. “Questa decisione è legata a scelte personali che mi portano a voler e dover investire maggiormente nello sviluppo della mia attività professionale e personale. Il clima negativo all’interno del partito - soprattutto a Lugano – ha contribuito allo spostamento di queste mie priorità in questa fase della mia vita”. I suoi problemi con il PLR erano noti da tempo.

“In questi anni ho continuato ad impegnarmi senza risparmio negli ambiti istituzionali di mia competenza traendone grande soddisfazione, malgrado il clima sfavorevole e le dinamiche negative”, ha ribadito, dicendosi “dispiaciuto di non poter seguire gli importanti progetti avviati, il grosso lavoro dei servizi e dei collaboratori e di non poter continuare a intrattenere i rapporti privilegiati con i cittadini. In questi 12 anni di attività politica ho avuto la straordinaria possibilità di vivere in prima linea le Istituzioni e il Paese. Di questo ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia e il Partito liberale radicale che mi ha dato l’opportunità di vivere questa esperienza molto arricchente”.

Ma non cambierà partito. “Mi riconosco sempre e non ho mai avuto esitazioni rispetto ai valori di Libertà, Responsabilità e Solidarietà cardini del PLR, anche se attualmente non mi riconosco sempre nelle modalità con cui vengono espressi e rappresentati. Le speculazioni relative a un mio possibile cambiamento di partito o di abbandono definitivo dell’impegno pubblico sono totalmente infondate e in contrasto con i miei valori e con la mia ferma volontà di rimanere comunque e in altre forme al servizio del Paese”, spiega infatti Bertini. “I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che in particolare in questi ultimi anni burrascosi mi sono stati vicini facendomi sentire il loro supporto. Sono stati davvero tanti i cittadini che si sono espressi in questo senso. Confido che possano comunque accogliere con comprensione questa mia decisione che sento corretta e giusta in questo momento”.

Dal canto suo il PLR si è limitato a un comunicato standard, in cui ringrazia Bertini e riassume la sua carriera politica. “Il PLRT prende atto con grande dispiacere della decisione annunciata oggi dal vice sindaco di Lugano Michele Bertini di non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali. Decisione presa dopo un’attenta valutazione e che il PLRT rispetta totalmente. Il PLRT desidera ringraziare sentitamente Michele per il grande impegno e per gli ottimi risultati ottenuti nei suoi anni di attività politica a Lugano (…). Entrato in politica passando dal Consiglio comunale di Lugano, Bertini a livello cantonale è stato candidato al Consiglio di Stato nel 2015, andando vicino all’elezione in Governo prima di concentrarsi sul lavoro nell’esecutivo cittadino. A Michele vanno i nostri migliori auguri per un futuro professionale di sicuro successo”.

Fulvio Pelli rientra nella mischia e si candida per il Consiglio Comunale.