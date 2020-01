Il settimo è Schnellmann. Aveva detto no, ora prende il posto di Bertini in lista

LUGANO - Alla fine, al termine di lunghe riflessioni, consultazioni, valutazioni e quant'altro, Fabio Schellmann, 59 anni, completerà la lista PLR per il candidati al Municipio di Lugano. Il deputato aveva già corso quattro anni fa, ma era arrivato terzo, alle spalle di Michele Bertini e di Roberto Badaracco. Ora, dopo l'addio di Bertini, Schnellmann torna in corsa. In un primo momento aveva rinunciato a candidarsi ma poi, roso da quello che ha definito un "amletico dubbio", aveva dichiarato la sua disponibilità.

La direttiva della sezione luganese del partito, riunitasi questa sera, ha benedetto alla fine la candidatura del deputato. Schellmann ha detto che "dopo un'attenta riflessione e decine di attestazioni di stima ricevute, intese a rivedere la mia decisione di non candidarmi, ho dato la mia disponibilità. Auspico una campagna pulita, onesta e leale, come è stata quella di quattro anni fa. L'obiettivo è salvaguardare i due seggi in Municipio".

Schnellmann, che è funzionario del Comune, ha chiesto al Municipio un mese sabbatico e ovviamente in caso di elezione lascerà la carica di capo ufficio dicastero eventi. La lista PLR sarà dunque formata, oltre che Schnellmann, da Giovanna Viscardi, Karin Valenzano Rossi, Morena Ferrari Gamba, Luca Cattaneo, Andrea Nava e ovviamente dall'uscente Badaracco.