PLR, che succede? A Morcote esclusi due Municipali, il sindaco sbatte la porta e forse corre con una lista civica

MORCOTE - Non è certamente uno dei periodi più felici per il PLR. Dopo la perdita del seggio agli Stati, sono sorti i problemi nelle sezioni, in primis quella luganese. Adesso anche a Morcote c’è maretta, anzi uno tsunami.

Il sindaco Nicola Brivio ha deciso che non si ricandiderà, lasciando una casella libera nella lista liberale, partito che è da tanti anni alla guida del paese. All’ultima Assemblea sono volate accuse e parole forti.

Il PLR ha deciso di lasciare fuori dalla lista due uscenti, il vicesindaco Andrea Soldini e Massimo Suter, candidando invece Giacomo Caratti, impresario costruttore, Sandra Gianoli, operatrice socio-sanitaria, Ercole Levi, fiduciario, Jurg Schwerzmann, imprenditore, oltre, nelle intenzioni, a Brivio.

Che però non ci sta. In polemica col partito, ha deciso di non mettersi a disposizione. Ma a quanto pare non lascerà la politica. Sembrerebbe intenzionato a correre con una lista civica, assieme proprio a Soldini e Suter. Contendendo, neanche a dirlo, i posti chiave al suo ormai ex partito.