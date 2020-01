"Io lotto con la mania dei like su Instagram di mia figlia e lo Stato propone serate per la professione di influencer!"

Nell’ambito degli eventi organizzati dalla Città dei Mestieri, in una serata moderata da Paolo Creti di SPAM, con ospiti Sthantilives e Nick Antik, si toccherà il tema. In casa comunista decisamente non ci stanno e interpellano il Governo

BELLINZONA - L'evento della Città dei Mestieri dedicato agli influencer proprio non piace a molti. L'ironia corre sovrana sul web, a lanciare il dibattito è stato come sempre Facebook e a renderlo "politico" il Partito Comunista, che ha interpellato il Cantone.

Anche Alain Bühler delll'UDC ha voluto dire la sua: "Io lotto ogni giorno con la mania dei like su Instagram di mia figlia e col fatto che c'è un mondo fuori sul quale concentrarsi, e cosa fa lo Stato? Propone serate per la professione di influencer! Ma mettetevi a posto!".

Abbiamo chiesto un parere agli organizzatori, che ci hanno invitato a partecipare all'evento (cosa che TicinoLibero ha intenzione di fare) "osì potrà vedere con i suoi occhi l’evento e farsi la sua personale opinione".

Anche l'influencer (parola che in queste ore in Ticino non piace...) Shanti, che sarà ospite, da noi contattata ha spiegato che risponderà a tutte le domande venerdì in loco.