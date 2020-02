Mattei: "Così ti salvo i posti di lavoro. Ma non votando a favore di LuganoAirport"

di Germano Mattei*

Tutti noi dobbiamo preoccuparci dei 74 posti di lavoro messi in pericolo ad Agno - ma non erano duecento posti, come sovente scritto?-.

Il destino di Agno e dei vostri posti di lavoro l’hanno segnato i vostri Dirigenti, il C.d.A., la politica che si sveglia sempre dopo. Il popolo ticinese e luganese deciderà su un progetto che non c’è, rendendosi conto che non si possono più gettare ulteriori milioni di soldi di tutti in un Pozzo di San Patrizio, senza fondo!

Certo che li salviamo i vostri 74 posti - e anche altri - potenziando l’Aeroporto cantonale Locarno-Magadino, un aeroporto che potrà servire tutto il cantone da Bedretto-Ghiridone-Bosco Gurin-Fusio-Vergeletto-Spruga-Camedo-San Bernardino e sino a Chiasso.

Un aeroporto che da inizio dicembre 2020 con l’apertura del Tunnel di base del Ceneri sarà collegato a Lugano e al luganese in pochi minuti!

Quindi MontagnaViva vuole difendere i vostri posti di lavoro rilanciandolo e incrementandoli. Questo è il solo è vero futuro che la nostra politica non vuol vedere. La miopia è una gran brutta malattia!

*MontagnaViva