"È adeguato che un Cantone considera il Ticino alla stregua di un territorio appestato?"

BERNA - Lorenzo Quadri non ha proprio gradito il fatto che il Canton Vaud abbia deciso di annullare le gite dei suoi scolari in Ticino. Ieri si era sfogato sui social, oggi coinvolge il Consiglio Federale con un quesito per l'ora delle domande.

"Il CF reputa adeguato che un Cantone ne consideri un altro alla stregua di un territorio appestato?", chiede.

"La posizione vodese è forse da ricondurre ai 70mila frontalieri che entrano ogni giorno in Ticino dalla Lombardia senza alcun filtro al confine, avendo il CF rifiutato di introdurne?", aggiunge.