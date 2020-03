Il PLR mette in campo il piano Marshall. "Accesso facilitato alle linee di credito e rinvio dei pagamenti di fatture a enti pubblici, ecco come aiuteremmo l'economia"

BELLINZONA – Il PLR prepara il suo “Piano Marshall”, citando lo storico documento che rimise in piedi l’economia dopo la Seconda Guerra Mondiale, principalmente articolato in due direzioni: l’accesso facilitato alle linee di credito e il rinvio dei pagamenti di fatture a enti pubblici.

Pur esprimendo il suo pieno appoggio e l’apprezzamento all’azione del Governo, il partito spiega di aver “ricevuto numerose sollecitazioni da parte di rappresentanti di piccole e medie aziende, indipendenti, artigiani, commercianti, ecc. in quanto l’attuale situazione provocata dalla pandemia Covid-19 li sta mettendo in ginocchio; entrate azzerate, spese fisse da rispettare ma grandi difficoltà burocratiche nell’accedere agli aiuti”.

E ipotizzando un periodo di chiusura lungo, “ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione alcune sollecitazioni emerse a favore di misure urgenti ritenute indispensabili. Si tratta di misure che ci auguriamo siano attuabili rapidamente perché la situazione richiede risposte semplici, immediate e non burocratiche”.

Scegliere Piano Marshall, variante 2020, non è certo un caso per il partito di Caprara: “In questi giorni si utilizza spesso la metafora della guerra, una guerra subdola, dove il nemico è un virus invisibile ma molto insidioso. Si è addirittura dovuto mobilitare anche l’esercito”.

“Molte aziende (compreso gli indipendenti) hanno visto una drastica riduzione, se non un azzeramento, dei ricavi correnti. Tuttavia le/gli stessi devono garantire la massa salariale e gli impegni correnti verso fornitori, istituti di credito (il 30.03 ci sono le scadenze delle ipoteche e leasing),ecc. Questo comporta la necessità di poter disporre nell’immediato (prossime settimane) della liquidità necessaria per far fronte a questi impegni possibilmente senza dover pagare anche gli interessi”, si legge.

E allora ecco le idee liberali:

“1. Accesso facilitato a linee di credito

Facilitazione del credito bancario con garanzia dello Stato

- BancaStato si faccia promotore di strumenti per facilitare il rapido accesso a crediti bancari necessari per assicurare la liquidità necessaria con la garanzia dell’ente pubblico (Confederazione e/o Cantone) da distribuire secondo criteri oggettivi (rating aziendale).

- Valutare la possibilità di emettere un bond tipo quelli della città di ZH per ampliare le risorse disponibili al rilancio economico con lo scopo di finanziare attività che hanno sofferto e ridare liquidità alle imprese, alle PMI e agli indipendenti. (Esempio:http://cbonds.com/emissions/issue/679033)

- Si valuti la possibilità di estendere questi strumenti coinvolgendo secondo modalità da stabilire anche gli altri istituti bancari tramite ABT.

Fideiussioni tramite Cooperativa fideiussione OST-SUD con garanzie dell’ente pubblico (Confederazione e/o Cantone) senza la richiesta di bilanci intermedi o altri ostacoli burocratici per arrivare in tempo utile.

- Presunzione del diritto alle indennità per lavoro ridotto per quelle attività chiuse per ordine statale. Ciò significa in concreto che per le aziende di questi settori le indennità devono essere erogate senza la necessità di presentare particolari documenti, come i conti 2019 e le chiusure provvisore 2020 (www.ti.ch/fideiussione), perché l’azzeramento del fatturato è un fatto incontestabile che non necessita di ulteriori dimostrazioni.

- Definire criteri chiari e modalità semplificate d’accesso agli aiuti.

- Nessun costo (né interessi né commissioni) deve essere caricato alle aziende.

- L'impegno ad evadere le richieste entro 7 giorni.

Riconoscimento lavoro ridotto: includere gli indipendenti, proprietari e famigliari

- È decisivo tutelare le PMI in cui i dipendenti sono anche dirigenti (CdA per la SA o membri per le Sagl) per le quali allo stato attuale delle cose le indennità per lavoro ridotto non sono concesse. Stesso discorso per gli indipendenti. Sono una bella fetta della nostra economia e oggi vivono in uno stato d’incertezza. Misure annunciate già da una settimana ma per ora sul piano federale non ancora concretizzatesi.

- Proporre aiuti speciali a garanzia della copertura dei costi fissi aziendali, che non sono coperti dalle indennità di lavoro ridotto e che non riguardano gli stipendi: si tratta in particolare dei costi di locazione, di leasing, ipotecari, ecc. Tale misura completa le richieste già formulate dalle associazioni economiche, di estendere le indennità per lavoro ridotto agli indipendenti. A tal proposito utilizzare la legislazione d’urgenza (art. 43 Costituzione cantonale).

- Estensione del lavoro ridotto da 12 a 18 mesi.

- Estensione anche a chi ha un contratto a tempo determinato, es turismo.

Ottimizzare il supporto all’economia

- Preso atto che determinate attività dello Stato sono state giustamente sospese, chiediamo che le forze lavoro così liberate vengano destinate, previa adeguata e rapida formazione, all’evasione delle urgenti e crescenti pratiche a sostegno dell’economia.

- il Turismo vedrà pregiudicata gravemente la propria stagione in particolare la Pasqua e il primo semestre. Si indentifichino misure specifiche, concrete e rapide per il settore con gli operatori (task force).

2. Rinvio pagamenti fatture a enti pubblici

Sospensione e dilazione dei debiti tributari

- Sospendere con effetto immediato ogni procedura di incasso degli enti pubblici e delle aziende pubbliche. I governi cantonali chiedano alle autorità competenti di applicare tale principio anche per quanto riguarda l’AVS e l’IVA.

- Dilazionare in generale e nel limite del possibile i termini di pagamento. Tutte le richieste di acconto pendenti devono essere sospese e ritardate di almeno 6 mesi, in particolare:

o rinvio delle rate fiscali di almeno un semestre.

o rinvio di un semestre della fatturazione di prestazioni di aziende pubbliche.

- Poter attingere ad eventuali caparre depositate a copertura di costi di affitto nel caso in cui non sia possibile sospendere il pagamento

- Sospendere o ritardare scadenze anche di natura privata, quali scadenze per il pagamento di interessi e ammortamenti su crediti ipotecari per abitazione primaria per chi ha subito una sospensione o riduzione del lavoro e anche una sospensione e/o proroga dei termini per il pagamento di interessi e ammortamenti su linee di credito operative aziendali e/o ipotecarie per stabilimenti d’impresa”.



Il PLR si dice disponibile ad aprire un tavolo di discussione con gli altri partiti a salvaguardia dei posti di lavoro.