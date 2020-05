Quadri, affondo sul Governo: "Date il cattivo esempio! O preferite decretare i lockwdown e le finestre di crisi piuttosto che darsi da fare affinchè non servano?"

BELLINZONA - Lorenzo Quadri attacca il Governo, ivi compresi i membri leghisti: a suo avviso, predicano bene e razzolano male. A farlo arrabbiare è stata la foto ufficiale diffusa ieri in occasione del cambio di presidenza.

"A spanne, i due metri di distanza sociale in questa foto non sono dati. E nessuno indossa la mascherina", fa notare il Consigliere Nazionale.

"Certo che, se tutti fanno così, dallo stramaledetto virus cinese non ce ne tiriamo più fuori. C'è da sperare che i ticinesi saranno più disciplinati nel rispettare le prescrizioni di sicurezza sanitaria di chi le predica ma non le pratica. O magari qualcuno preferisce decretare i lockdown e le "finestre di crisi" invece di darsi da fare affinché non siano necessari?", punzecchia.