Cassis vede la luce in fondo al tunnel: "Sono sicuro che potremo presto spostarci liberamente"

BERNA – Ignazio Cassis sembra essere ottimista, in un’intervista rilasciata a un giornale sciaffusano. “Sono sicuro che presto potremo tornare a spostarci liberamente come prima”, ha detto.

Che cosa ha insegnato la crisi? Certamente, ha sottolineato, ha messo in evidenza la dipendenza dall’estero in ambito commerciale.

Quel che più ha logorato invece è stata l’incertezza, “le ultime settimane sono state caratterizzate da una grande incertezza. È la cosa più difficile sa sopportare a lungo termine". Ma come detto è ottimista, in merito al ritorno alla normalità.

E per quanto concerne il Consiglio Federale di cui fa parte, “siamo sempre stati in grado di metterci d'accordo, anche se non eravamo sempre dello stesso parere".