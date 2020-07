Il PS chiede le mascherine gratuite: "Per qualcuno può essere un costo importante"

BELLINZONA – Da oggi la mascherina è obbligatoria su tutti i mezzi pubblici, in tutta la Svizzera. C’è chi ne è contento e la portava anche quado non vi era l’obbligo e chi meno. Il Partito Socialista interviene chiedendo mascherine gratis per tutti, mentre 20 Minuti le regala.

“Da oggi parte l’obbligo dell’utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici. Una misura giusta e necessaria per combattere la pandemia, ma per alcuni la mascherina può essere un costo importante: ecco perché noi chiediamo che vengano messe a disposizione mascherine gratuite!”, scrive il PS. In effetti, soprattutto nei momenti con picchi pandemici altissimi, era difficile trovare il dispositivo di protezione e quelli in commercio costavano, proprio per quello, parecchio.