Amherd al Ticino: "Avete attraversato un periodo molto difficile, vi ringrazio per quanto fatto per il paese"

LUGANO – Ieri la Consigliera Federale Viola Amherd è stata ospite a Lugano, assieme a parecchi politici ticinesi, per discutere sull’acquisto degli aerei militari. La sua visita nel nostro Cantone è stata anche l’occasione per rendere omaggio a chi è stato, nel corso della prima ondata, gravemente colpito dal virus.

"Avete attraversato un periodo molto difficile. Il canton Ticino ha sperimentato in prima linea come una pandemia possa sfociare in una crisi. Vi ringrazio per quanto fatto per la nostra società e per il paese", ha detto.

Ora il tema principale su cui si sta riflettendo è quello dei grandi eventi, in particolare dopo l’abolizione del limite di 1'000 persone previsto a ottobre. A preoccupare sono soprattutto le manifestazioni sportive. Amherd ha specificato come sia importante che i tornei di calcio e hockey si possano svolgere regolarmente, oltre che per il significato dello sport nella società, per i numerosi posti di lavoro che vengono garantiti da questo settore.