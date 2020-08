Marchesi alla vicepresidenza dell'ASNI, i democentristi ticinesi in ruoli chiave

BERNA – Da un’elezione all’altra, i membri dell’UDC ticinese si stanno sempre più ritagliando posti di rilievo nelle organizzazioni svizzere. Dopo la presidenza del partito nazionale affidata a Marco Chiesa, oggi Piero Marchesi è stato scelto Marchesi alla Vicepresidenza dell’ ASNI affiancandolo a Barbara Keller-Inhelder per la Svizzera tedesca e Oswald Kessler per la Svizzera romanda, tutti già in carica.

Il presidente cantonale sostituisce proprio Chiesa, che resta nel comitato come membro.

Azione per una Svizzera Neutrale e Indipendente (ASNI), un’associazione che conta più di 40'000 membri in tutto il paese e oggi erano presenti a Berna 400 persone.

“Gli obiettivi di ASNI, ovvero la salvaguardia e la valorizzazione della neutralità e indipendenza del paese, corrispondono pienamente alla linea politica del Presidente di UDC Ticino e del partito di appartenenza. In questo particolare momento, dove i rapporti con l’UE sono vieppiù complicati e insoddisfacenti, è importante che all’interno del comitato siano rappresentate tutte le culture e lingue del paese”, si legge in una nota dell’UDC.