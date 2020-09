Alle urne a 16 anni? Il Nazionale dice sì

BERNA – Votare a 16 anni anziché a 18? Il primo passo è stato fatto: il Consiglio Nazionale ha approvato oggi, con 98 voti contro 85 e 2 astenuti, l'iniziativa parlamentare di Sibel Arslan in merito.

Piero Marchesi, relatore della commissione preparatoria. Si era espresso per il no, rimandando la questione prima ai Cantoni, ma il Nazionale ha ritenuto che anticipare l’età di voto potrebbe essere un modo di avvicinare i giovani alla politica (non potranno comunque essere eletti prima di 18 anni).

Adesso la palla passa ali Stati, anche se la partita è ancora lunghissima. In ogni caso, l’ultima parola sarà del popolo, dato che si tratta di una modifica costituzionale.